A Pietra Ligure inaugura “U Barbaciiu”, la nuova struttura ricettiva eco-sostenibile anche nel rapporto col territorio

Pietra Ligure. Una piscina di bio-design in cui rilassarsi, una bike-room per gli sportivi amanti dell’outdoor oltre a 38 posti letto e una struttura completamente “green” ed eco-sostenibile. Sono queste le caratteristiche principali di “U Barbaciiu”, il nuovo complesso turistico-ricettivo di via Macarro a Pietra Ligure, la cui inaugurazione si è tenuta proprio questa mattina.

