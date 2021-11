Chat erotica su Internet si trasforma in tentativo di estorsione: 50enne denunciata dai carabinieri

Altare. Prima ha tentato di estorcergli denaro con l’inganno; poi, non avendolo ottenuto, ha minacciato (sotto mentite spoglie) di denunciarlo per adescamento di minore e pedofilia se non avesse pagato quanto chiedeva. Per convincerlo, lo ha addirittura contattato con un falso profilo della Polizia di Stato. L’intervento dei carabinieri di Altare, però, ha posto fine al tentativo di estorsione.

