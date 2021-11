Liguria. “Dal 1° ottobre al 4 novembre sono state oltre 40mila le prime dosi di vaccino somministrate in Liguria, per la precisione 41.433, un risultato importante, frutto anche dell’effetto Green pass: serve però accelerare e fare di più per arrivare a una copertura vaccinale del 90% delle persone maggiori di 12 anni”.

... » Leggi tutto