Ventimiglia. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, probabilmente appartenente ad un uomo, è stato rinvenuto in serata a Grimaldi, nel sentiero montano denominato “Passo della Morte” da un escursionista. Al momento non si conosce l’identità del defunto, ma non si esclude che possa essere un migrante precipitato in una scarpata nel tentativo di raggiungere la Francia.

