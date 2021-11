Imperia. Sono 21 i convocati da mister Nicola Ascoli per la trasferta di domani sul campo del Ligorna. Per il derby ligure l’allenatore ritrova Demontis, ma perde Castaldo infortunatosi nel match casalingo contro il Bra. Prima chiamata per l’ultimo arrivato Eros Fabbri.

... » Leggi tutto