Ponte Morandi, ecco perché l’udienza preliminare per il crollo è ancora a rischio

Genova. Per la corte d’appello genovese le valutazioni espresse dal gip Paola Faggioni nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere alcuni dirigenti di Aspi per l’inchiesta sulle barriere e fonoassorbenti non possono costituire causa di ricusazione sia perché si tratta di “fatti storici diversi” sia perché il giudice “non ha espresso valutazioni sulla colpevolezza o innocenza degli imputati in relazione ai fatti del procedimento Morandi”.

