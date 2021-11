Bonificata l’area del poligono di Quezzi. M5s: “La discarica era un pericolo per lo scolmatore”

Genova. “Una battaglia del M5S Genova e del III Municipio Bassa Val Bisagno è stata finalmente vinta nell’interesse dei cittadini che da tempo chiedevano sicurezza e salubrità per il loro quartiere: da tempo avevamo segnalato la situazione drammatica di via del Poligono di Quezzi, praticamente trasformata negli anni in una discarica a cielo aperto, dove si erano accumulati almeno tredici metri cubi di rifiuti, ben 1.600 kg di amianto (!) e oltre 200 mezzi dismessi tra moto, frigoriferi e mobilia varia”.

