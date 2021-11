Bordighera. Si è spento stamane in ospedale, dove era ricoverato da diverse settimane, Vincenzo “Enzo” Capraro, 76 anni, storico tabaccaio di Bordighera Alta. Molto conosciuto e benvoluto nel centro storico e non solo, Enzo ha visto passare dalla sua tabaccheria in piazza del Popolo, generazioni di bordigotti.

