Bordighera. «Il vaccino uccide, salvate i bambini», è la scritta comparsa in via dei Colli, sui muri di quello che un tempo era l’hotel Bel Sit di Bordighera. A lasciare il messaggio, sono sempre gli stessi autori, al momento ignoti, appartenenti al gruppo “Vivi Libero” che sempre la scorsa notte hanno imbrattato l’asfalto di via Napoli, nei pressi delle scuole elementari e medie della Città delle Palme.

