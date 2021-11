Speranza: «La campagna vaccinale per i bambini potrebbe partire a dicembre»

Genova. Ad oggi le priorità del governo per proseguire una campagna vaccinale di fatto in fase calante sono quelle di accelerare con le terze dosi, iniziate da qualche settimana, e partire con la nuova campagna vaccinale per la fascia dei bambini compresi tra i 5 e gli 11 anni.

... » Leggi tutto