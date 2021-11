Presidente Toti «Oltre 50mila terze dosi somministrate in Liguria»

Genova. «Sono oltre 50mila, per la precisione 50.765, le terze dosi di vaccino somministrate in Liguria dall’avvio di questa fase della campagna. Sono invece 74.312 le prenotazioni sempre per quanto riguarda le dosi aggiuntive: 37.131 per persone over 80, 21.848 per persone nella fascia trai 60 e gli 80 anni di età. Un segnale importante di quanto queste fasce di popolazione abbiano compreso l’importanza della vaccinazione per tutelare la loro salute». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

