Seconda Categoria “B”: San Francesco Loano e Priamar rispondono alla Spotornese, White Rabbit ancora a secco

Tre squadre in fuga, due inseguitrici e le altre che si devono salvare. Questo potrebbe essere il film del campionato stando al trailer offerto dalla prime tre giornata. Spotornese avanti in classifica grazie all’anticipo del sabato prontamente raggiunta da San Francesco Loano (nello scatto della pagina Facebook della società) e Priamar Liguria. A ruota, riprendono la marcia Cisano e Borgio Verezzi. A far da contraltare alle tre capolista a punteggio pieno ci sono i tre fanalini di coda fermi al palo: Yepp, White Rabbit e Varazze “b”.

