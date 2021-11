“100 anni di insulina tra passato presente e futuro”: convegno a Sanremo

Sanremo. Esattamente 100 anni fa cambiava la storia della medicina per i pazienti diabetici. Fu solo agli inizi del Novecento che venne scoperta l’esistenza dell’insulina, un ormone secreto dal pancreas e fondamentale per regolare il metabolismo del nostro organismo. Senza l’insulina, infatti, non saremmo in grado di utilizzare lo zucchero che assumiamo tramite i cibi per i processi energetici all’interno di tutte le cellule del nostro corpo.

