Caccia all’hub vaccinale per la terza dose, Toti: “Pronti a riutilizzare la Fiera se ci sarà bisogno”

Genova. “Se ce ne sarà bisogno riutilizzeremo le aree della Fiera, ma la sala Chiamata del porto, al momento, per la programmazione che abbiamo, è più che sufficiente”. Così il presidente ligure Giovanni Toti non esclude l’ipotesi di un ritorno dell’hub vaccinale al padiglione Jean Nouvel che ad agosto era stato sgomberato per l’allestimento del Salone Nautico. Una mossa che potrebbe rivelarsi necessaria in vista del piano del Governo per la somministrazione della terza dose a tutta la popolazione, che prevede proprio la riapertura di numerosi centri vaccinali chiusi in Italia dopo il calo del ritmo delle somministrazioni.

