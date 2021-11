In giro di notte ubriaco con la figlia di 5 anni, la polizia locale gli toglie la piccola

Genova. Girava di notte per i vicoli con la figlia di 5 anni per mano. Peccato che era pesantemente ubriaco, al punto da non voler neppure accompagnare la piccola al Gaslini, per ricoverarla dopo il freddo patito. L’uomo, 32 anni, romeno residente in Spagna e con una difficile storia familiare alle spalle, è stato fermato dalla polizia locale di Genova, che gli ha fatto togliere l’affidamento della bimba, ora affidata a una comunità per minori.

