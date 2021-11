Ospedaletti Calcio: le reti di Aretuso, Semati e Calderone firmano il 3-3 contro il Pietra Ligure

Ospedaletti. Per il match contro il Pietra Ligure mister Biffi recupera Calderone in attacco ma deve fare a meno degli squalificati Martelli e Ambesi. In porta c’è Ventrice al posto di Frenna ancora convalescente dopo il violento scontro di gioco di domenica scorsa. Partono subito forte gli orange che al 6’ impegnano Allegri con il colpo di testa di Alasia su cross di Fici. È il preludio del vantaggio. Al minuto 8 Aretuso la piazza di testa su ottimo cross di Alasia, è 1-0 Ospedaletti. Orange scatenati e al 14’ arriva il raddoppio con Semati. Il numero 8 firma la sua prima rete stagionale insaccando di testa su cross di Fici. È subito 2-0.

... » Leggi tutto