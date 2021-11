Reddito di cittadinanza, cento persone coinvolte nei progetti utili alla collettività del Comune

Genova. Sono un centinaio, nell’anno in corso, i percettori del reddito di cittadinanza coinvolti nei cinque Puc (Progetti Utili alla Collettività) avviati dal Comune di Genova. Le persone sono state selezionate al termine di oltre 300 colloqui di idoneità. Si tratta di beneficiari in possesso delle caratteristiche professionali richieste ed in regola con le vigenti normative anti Covid-19 che, dopo la fase di formazione, sono stati inseriti negli impieghi quotidiani.

