Imperia, la ricetta di Confcommercio Professioni per guardare alla ripartenza e al futuro

Imperia. Confcommercio Professioni, il settore sindacale che si occupa del comparto di tutti i professionisti, anche non iscritti ad Ordini professionali, ha presentato attraverso il convegno “#ProfessioniRestart – La ripartenza fra opportunità e criticità”, organizzato nei giorni scorsi in diretta sulle piattaforme Youtube e Facebook, un piano di azione e di richieste per affrontare la fase della ripartenza. Un tema particolarmente sentito anche nel territorio della provincia di Imperia.

