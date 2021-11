Liguria. “Pronti a tutelare in ogni modo decine di migliaia di famiglie e di onesti lavoratori gettate, oggi, nell’angoscia più totale per la prospettiva di perdere il lavoro e i loro beni”. Rabbia e sconcerto da parte dei balneari per la sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali, con la proroga indicata solo fino alle fine del 2023.

... » Leggi tutto