Salone Orientamenti 2021, all’inaugurazione anche il ministro Bianchi: ecco il programma

Genova. Ci sarà anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi all’inaugurazione del Salone Orientamenti in programma a Genova dal 16 al 18 novembre in presenza ai Magazzini del Cotone al Porto Antico ma anche in digitale sulla piattaforma Orientamenti online dalla quale si potrà accedere da ogni luogo ai contenuti della manifestazione. Per l’accesso sarà obbligatorio il green pass, ma all’entrata ci sarà una postazione della Asl 3 per fare vaccini anti-Covid e tamponi rapidi gratuiti a chi ha fatto solo la prima dose ed è in attesa della seconda.

... » Leggi tutto