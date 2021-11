Salone Orientamenti 2021, ministri e imprenditori per stimolare i giovani a essere protagonisti del futuro

Liguria. E’ stata presentatata oggi a Genova la XXVI edizione del Salone Orientamenti di Genova, in programma dal 16 al 18 novembre con una formula ‘mista’, in presenza ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova e digitale attraverso la piattaforma Orientamenti online, dalla quale si potrà accedere da ogni luogo ai contenuti della manifestazione. Un programma ricco di eventi e stimoli per il grande appuntamento nazionale annuale su orientamento, formazione e lavoro, organizzato da Regione Liguria con il comitato promotore costituito da Ufficio Scolastico Regionale, Università di Genova, Camera di Commercio di Genova e delle Riviere Liguri, Comune di Genova e Città Metropolitana.

