Sanità, il sindacato confederale: “Dalla Regione solo slogan e risorse ai privati”

Provincia. “E’ di questi giorni la notizia dello stanziamento da parte dell’Asl2, nell’ambito del progetto regionale ‘Restart Sanità’ per la riduzione dei tempi di attesa, di 80mila euro per l’acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da un’azienda privata operante nella nostra provincia. Il sindacato confederale aveva già espresso nel mese di agosto forti riserve in merito al progetto presentato dalla Regione Liguria, perché era chiaro il segnale che ingenti risorse pubbliche venissero indirizzate verso il privato senza minimamente intervenire sulle emergenze ben note della sanità pubblica regionale”. Lo fanno sapere, in una nota, le segreterie sindacali CGIL, FP CGIL, SPI CGIL di Savona.

