Claudio Scajola alla guida della Provincia, Cambiamo serra le fila tra i sindaci. FdI si smarca

Sanremo. Accordo con la Lega, accordo con Cambiamo. La partita per il prossimo presidente della Provincia sembra già decisa in partenza. A sostegno della candidatura dell’ex ministro Claudio Scajola, dopo i vari endorsement ricevuti dal primo cittadino di Imperia oggi, partendo da quello del presidente Giovanni Toti, arriva in serata l’appoggio dell’assessore regionale Marco Scajola e del sindaco di Taggia Mario Conio. La prova provata che non c’è spazio per voci fuori dal coro, in Cambiamo, anche di quei sindaci come lo stesso Conio o Za Garibaldi (Diano Marina) che hanno avuto con lo sfidante alla presidenza, Alberto Biancheri, un rapporto di leale e reciproca collaborazione sui temi di respiro provinciale. A partire da Rivieracqua.

... » Leggi tutto