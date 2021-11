Imperia. Venerdì 12 novembre alle 21, il Coro Mongioje si esibirà nella chiesa dei Frati Cappuccini in piazza Roma, per augurare “Buon compleanno Imperia!” in occasione del calendario eventi di “Aspettando il Centenario” promosso dal Comune di Imperia, in compagnia del Coro ANA Monte Greppino di Savona.

