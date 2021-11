Manifestazione davanti alla Regione per l’ospedale di Cairo: “No al declassamento in una struttura senza medici”

Cairo Montenotte. “No al declassamento dell’ospedale di Cairo Montenotte in una struttura senza medici. Vogliamo un vero ospedale per la Valbormida, un vero pronto soccorso sulle 24 ore un vero potenziamento dei servizi territoriali”. Sono queste le richieste che il Comitato Sanitario Locale della Valbormida porterà sabato 27 novembre in piazza De Ferraris a Genova, dove a partire dalle 14 è in programma una manifestazione promossa da Sos Salute Pubblica Liguria.

