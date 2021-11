Ventimiglia. Ancora un buon fine settimana per le giovanili del Ventimiglia Calcio. Al Morel gli under 17 hanno travolto il Camporosso con il risultato di 7-1. Hanno segnato Bertone, Schittzer, Giglio, Garbati, Ciritel e Verardi (doppietta). Attualmente gli under 17 granata sono al primo posto in classifica.

