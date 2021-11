Viadotto Bisagno, definiti gli indennizzi: 60mila euro per chi vive in zona rossa alle Gavette

Genova. “Questa è una giornata importante, perché siamo arrivati a definire gli indennizzi per i nuclei familiari e le attività produttive interferiti dai lavori sul viadotto Bisagno. Questa è infatti la seduta conclusiva a cui seguirà un incontro con i comitati per i cittadini per condividere i risultati e le modalità di erogazione”. Ad annunciarlo sono gli assessori alle Infrastrutture di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone e ai Lavori Pubblici del Comune di Genova, Pietro Piciocchi al termine della riunione in Regione sul riparto degli indennizzi per gli abitanti delle Gavette individuati a seguito dell’accordo con Autostrade per i lavori nell’area del viadotto Bisagno.

