Albenga, Roberto Tomatis (Fdi): “In due anni e mezzo 1.200 richieste allo Sportello del Cittadino, ma solo 71 risolte”

Albenga. “Da febbraio 2019 a ottobre 2021 allo Sportello del Cittadino, dove è possibile richiedere informazioni riguardanti i servizi e le procedure del Comune di Albenga, sono arrivate 1.200 richieste. Un numero elevato che indica come l’iniziativa sia stata accolta favorevolmente dalla cittadinanza. Ma è il numero degli interventi poi risolti a lasciare sconcertati. Sono solo 71 in due anni e mezzo”. Lo afferma Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga.

