Balneari, Viale (Sib Imperia): «Migliaia di famiglie private del futuro. È sconvolgente»

Imperia. Il Consiglio di Stato, con una decisone presa in adunanza plenaria, ha fissato a dicembre 2023 il termine delle proroghe per le concessioni demaniali relative agli stabilimenti balneari. Lo stesso provvedimento prevede che «dal giorno successivo, non ci sarà alcuna possibilità di proroga ulteriore, neanche per via legislativa, e il settore sarà comunque aperto alle regole della concorrenza».

... » Leggi tutto