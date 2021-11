Biancheri raduna i suoi per la sfida a Scajola: «I problemi li risolvono i sindaci non dei soldatini»

Sanremo. «Vedremo se questo territorio è rappresentato da sindaci o da soldatini che rispondono unicamente a ordini politici piovuti dall’alto. Vedremo se è fatto di amministratori volenterosi che in questi anni ci hanno messo la faccia, insieme a me, per trovare soluzioni concrete a problemi più grossi di loro, ereditati da una classe dirigente che prima che mi candidassi a sindaco di Sanremo dominava la scena». Rilancia sulla corsa alla prossima presidenza della Provincia Alberto Biancheri, forte del sostegno ricevuto questa mattina dalla sua maggioranza, convocata a Palazzo Bellevue per discutere delle elezioni del prossimo 18 dicembre.

... » Leggi tutto