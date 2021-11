Chiavari. “Possiamo finalmente ufficializzare la candidatura per le elezioni della prossima primavera alla carica di sindaco del Comune di Chiavari di Davide Grillo”, così si legge in una nota inviata nel pomeriggio dal Movimento 5 Stelle di Chiavari. Il partito quindi correrà da solo, e non in coalizione, nella corsa elettorale. Chiavari è senza sindaco da agosto dopo la morte improvvisa di Marco Di Capua.

