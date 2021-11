Cop26, una delegazione di Coldiretti Liguria a Giarre: «Nasce il “polmone verde” sperimentale»

Genova. Una delegazione di Coldiretti Liguria, guidata dal presidente regionale Gianluca Boeri, nonché vicepresidente del gruppo floricolo del Copa-Cogeca, sarà presente a Giarre, in Sicilia, per l’iniziativa degli agricoltori della Coldiretti in occasione della Cop26 a Glasgow: al via il primo summit italiano sul futuro verde delle città con gli Stati Generali del florovivaismo dedicato a “Coltiviamo bellezza per produrre salute”. L’appuntamento, l’11 e il 12 novembre, è presso il parco botanico Radicepura (si potrà seguire anche in diretta streaming su www.coldiretti.it), un luogo simbolico in uno dei territori in cui sono più evidenti gli effetti dei cambiamenti climatici con l’alternarsi di violente alluvioni e del caldo tropicale.

