Liguria, Medusei: «Un dovere migliorare servizi e cure per i pazienti con malattia rara»

Genova. Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, in qualità di Coordinatore nazionale delle Commissioni consiliari delle politiche sociosanitarie regionali, lancia un appello affinché le malattie rare siano sempre più al centro della programmazione sanitaria nazionale: «Diagnosi precoce, screening neonatale e accesso alle terapie farmacologiche – dichiara – devono essere un obbiettivo imprescindibile e il Testo unico approvato al Senato non è un punto di arrivo, ma solo il punto di partenza in un percorso ancora lungo e complesso per curare patologie che colpiscono nel nostro Paese quasi due milioni di persone, di cui oltre 7 mila in Liguria, e la maggior parte dei malati sono bambini».

... » Leggi tutto