No green pass: nessuna zona off limits a Genova, ma alternanza di piazze e percorsi dei cortei

Genova. Nessuna zona rossa a Genova e nessuna piazza off limits, ma un’alternanza nell’occupazione delle piazze per i presidi e dei percorsi per i cortei cittadini, regola che vale per i no green pass ma anche per tutte le altr manifestazioni. E’ la decisione presa dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che è stato convocato questo pomeriggio dal prefetto Renato Franceschelli per dare attuazione alla direttiva del ministero dell’Interno che ieri sera con una circolare ha invitato i prefetti (ma si tratta di poco meno che di un obbligo) a individuare “aree sensibili che potranno essere oggetto di temporanea interdizione allo svolgimento di manifestazioni pubbliche per la durata dello stato di emergenza”.

