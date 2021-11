Ospedaletti, asta pubblica per la locazione dell’albergo Petit Royal

Ospedaletti. Lunedì 29 novembre alle 9,30 presso la sede municipale sita in via XX Settembre 34 avrà luogo l’esperimento di asta pubblica per la locazione al miglior offerente, per un periodo di anni 9 + 9, ad uso albergo, del Petit Royal in corso Regina Margherita, immobile su tre piani fuori terra oltre piano seminterrato, piano rialzato e soffitta per un totale di mq. 2.216,40, balconi inclusi oltre giardino e parcheggio, richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 11 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge, e la Determinazione del Servizio Patrimonio n. 144 del 11 ottobre 2021.

