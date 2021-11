Park Tennis Genova, nel vivaio anche il sanremese Gianluca Mager

Sanremo. Domenica arriva a Genova il Tennis Club Crema per la quinta giornata della serie A1 maschile di tennis. La classifica del girone 1 recita: Tc Crema punti 9, Tc Pistoia 7, Park Tennis Genova 5. Graduatoria cortissima con duelli spesso equilibrati e spettacolari. Il Park campione d’Italia in carica deve rincorrere, ma contrariamente ad una analisi superficiale la classifica non è deludente, lo sottolinea il presidente Federico Ceppellini, alla vigilia di una domenica spettacolare per tutti i soci e gli amanti del tennis: «Non sono assolutamente deluso, anzi! I nostri ragazzi hanno giocato sempre con grande orgoglio e passione, regalandoci tante emozioni. E non va dimenticato che se avessimo potuto schierare la nostra squadra titolare avremmo mantenuto le “premesse”. Pensiamo solo al 6-0 rifilato all’attuale capolista Crema quando è riuscito ad unirsi alla squadra Gianluca Mager».

