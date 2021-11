Porta la tua azienda nel 4.0: ottieni fino a 50.000€ per la digitalizzazione

Maps, chat, wifi, videocall…

Ormai il digitale fa parte della nostra vita.

Ma quando non c’erano i social? Non esisteva la connessione?

Sentirsi, aggiornarsi e muoversi era davvero più complicato.

Internet e la tecnologia ha permesso di facilitare molti dei comportamenti che ci accompagnano ogni giorno, facendo in modo che ciascuno di noi possa dedicare più tempo alle cose che ama fare.

In generale, possiamo dire che più passa il tempo, più la nostra vita sarà “digitalizzata”.

