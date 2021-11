Ppi Albenga, Toti: “Accordo con i medici di medicina generale. Ambulatorio aperto tutti i giorni per 12 ore”

Liguria. Accordo raggiunto tra Regione Liguria e Alisa con i medici di medicina generale per l’apertura in via sperimentale sulle 12 ore di un ambulatorio di primo intervento per la bassa intensità assistenziale presso l’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, con l’impiego diretto dei medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale convenzionati con il servizio sanitario regionale.

