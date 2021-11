Sanremo. Tutto rimandato a domani. Dopo di due ore circa di confronto tra rappresentanze sindacali dei croupier del Casinò e consiglio d’amministrazione della Casa da Gioco, gli addetti ai tavoli verdi hanno deciso che stabiliranno se interrompere lo sciopero o meno dopo un’assemblea del personale fissata per le 10 di venerdì 12 aprile nelle sale della Federazione Operaia Sanremese, in via Corradi.

