Vesima, la variante al puc non convince Regione e Città Metropolitana: dubbi su metrature e paesaggio

Genova. Criticità progettuale sulla densità edilizia prevista e carenze sulla relazione legata alla tutela del paesaggio con particolare riferimento alla vegetazione e agli edifici considerati storici. Questa è quanto emerso durante la commissione del consiglio comunale di Genova riunitasi questa mattina per discutere ancora una volta la variante al Puc proposta dalla giunta per dare il via libera al progetto di riqualificazione degli insediamenti agricoli di Vesima, nell’estremo ponente della città.

... » Leggi tutto