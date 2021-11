Vietare i cortei no green pass? Nel centro di Genova non tutti i commercianti sono a favore

Genova. L’ipotesi di chiudere il centro cittadino a cortei e iniziative di protesta, in particolare quelle contro il green pass che da più di quattro mesi occupano le strade ogni sabato pomeriggio, divide i commercianti genovesi. Stamattina Genova24 ha sondato il terreno in diretta tra via San Vincenzo e via XX Settembre. Se da una parte c’è chi lamenta di aver già subito danni economici – e infatti la stessa direttiva del Viminale fa riferimento esplicito a “effetti negativi nell’attuale fase di ripresa delle attività economiche” – dall’altra c’è chi fa spallucce e reclama invece il superiore diritto di manifestare.

... » Leggi tutto