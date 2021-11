Sanremo. Avrà inizio il 15 novembre il 1° Torneo amatoriale di calcio a 5 tra amici in autunno: parteciperanno 8 squadre con un massimo di 8 giocatori per team, tutti non tesserati. Il torneo andrà in scena al Palasolaro di Sanremo, in strada Solaro, le sere del lunedì, mercoledì e venerdì tra le 20 e le 22 mentre le finali saranno domenica 12 dicembre.

... » Leggi tutto