CNA Autoriparatori: «Grande successo per i nuovi corsi targati CNA in collaborazione con Fortec»

Imperia. Sempre più partecipati i corsi di formazione ed aggiornamento dedicati al mondo dell’autoriparazione targati CNA Imperia e Fortec, da anni partner esclusivo della formazione nel settore automotive. Tre serate in tre sedi diverse, Imperia, Sanremo e Bordighera che hanno coinvolto oltre 100 partecipanti per approfondire le tematiche legate alla gestione dei veicoli ibridi ed elettrici: non solo teoria, ma anche attività pratiche, per capire come meglio muoversi in questa nuova frontiera dell’automotive.

