Edilizia, ampliati i criteri per l’assegnazione di alloggi ai genitori separati

Liguria. L’assessore regionale all’edilizia Marco Scajola comunica che Regione Liguria ha ampliato i criteri di assegnazione degli alloggi a canone calmierato destinati ai genitori separati ed in forma residuale agli anziani over sessantacinque anni. Le principali novità riguardano: la durata del contratto di assegnazione, che passa da due a quattro anni complessivi, la possibilità di accedere alla graduatoria anche a soggetti ex conviventi more uxorio, la presenza di figli maggiorenni fiscalmente a carico e non solo di figli minorenni.

