Viadotto di San Benigno, rimandato il responso sulla sicurezza: ispezioni fino al 6 dicembre

Genova. Slitta ancora il responso sull’effettiva sicurezza del viadotto che collega la Sopraelevata e l’Elicoidale al casello di Genova Ovest, visibilmente divorato dalla ruggine. “Lunedì avremo una nuova riunione e in quell’occasione dovrebbero arrivare i risultati delle analisi di laboratorio sui campioni di acciaio che sono stati prelevati”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi. Nel frattempo, quindi, continuano le limitazioni al traffico col divieto di transito per i trasporti eccezionali sopra le 44 tonnellate e il restringimento da tre a due corsie che per fortuna non crea problemi alla circolazione.

... » Leggi tutto