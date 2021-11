Green pass, Toti «Manifestazioni? Le libertà non si pesano a seconda di chi urla di più»

Genova. «Le libertà non si pesano in modo diverso a seconda di chi urla di più. È evidente che la libertà di chi manifesta contro il green pass è limitata dalla libertà di Rossi, Bianchi, Toti o altri cittadini che essere altrettanto liberi di poter passeggiare in centro, comprando un paio di scarpe per il proprio figlio o un libro in una libreria. Se queste cose sono compatibili, ben vengano tutte le manifestazioni del mondo. Se invece questo non fosse compatibile, sarebbe un problema serio». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in merito alle manifestazioni no green pass annunciate oggi a Genova e in altre città italiane dopo le limitazioni imposte dal Viminale.

