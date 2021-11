Il rapimento che commosse il mondo: Charles Lindbergh Junior

Il signor Charles Lindbergh divenne una sorta di leggenda in America, negli anni ’20. La sua traversata aerea solitaria e senza scalo, dalle vicinanze di New York a Parigi in 33 ore e mezza su un aeroplano monomotore, era stata un’impresa senza precedenti. Figlio di immigrati svedesi, aveva sposato nel 1929 Anne Morrow e avevano avuto il primo figlio nel 1930: Charles Augustus Lindbergh Junior.

E’ il primo marzo del 1932. In casa Lindbergh, a Hopewell, New Jersey, sono da poco passate le otto di sera, quando la babysitter mette a letto Charles Jr.

Due ore dopo il bambino è scomparso. Il suo lettino è vuoto, ma al suo interno c’è una lettera, una richiesta di riscatto scritta in un inglese grammaticalmente scorretto e con un disegno particolare.

“Egregio signore! Tieni pronto 50.000 dollari 25.000 in carte da 20 e 15.000 da 10 e 10.000 da 5. Dopo 2-4 giorni diremo dove consegnare i soldi. Non parlare con nessuno e non avvisare polisia. Bambino curato bene. Il segnale di riconoscimento di tutte le lettere è la firma a tre bruchi.”

