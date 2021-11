Monaco, vittoria facile del Roca Team con il Bayern in Eurolega

Principato di Monaco. Dopo la battuta di arresto di settimana scorsa al Pireo, il Roca Team si afferma in maniera agevole sul Bayern nel nono turno di Eurolega, e lo fa con una prestazione di squadra convincente e con una buona suddivisione dei punti, tanto da avere cinque giocatori in doppia cifra realizzativa. Fin dall’inizio è la squadra monegasca ad imporre i suoi ritmi e a proporre una difesa contro la quale i bavaresi non riescono ad imbastire trame d’attacco convincenti, andando anzi subito in sofferenza per i problemi di falli dei loro lunghi, oltre al lungo elenco di infortunati che ormai è una costante fissa del Bayern.

