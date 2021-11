Sampdoria, apprezzabile la consolidata abitudine dei test in famiglia con la Primavera

Genova. A compensare le tante critiche che ultimamente stanno piovendo sulle spalle di D’Aversa, ci sentiamo di apporre nella casella delle cose positive da ascrivergli, il coinvolgimento dei ragazzi della Primavera negli allenamenti con la prima squadra, in special modo la consolidata abitudine di disputare settimanalmente un test in famiglia (di solito, due tempi di 30 minuti) con i ragazzi di Tufano, mettendosi così in condizione di meglio conoscerli individualmente, ma soprattutto di consentire ai ragazzi un contatto diretto con ‘i grandi’, che non può che essere di grande stimolo per i giovani ed uno sprone per ‘i vecchi’ a correre di più.

