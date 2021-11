Toti lancia Bucci candidato bis e avverte i renziani: “Non si entra in coalizione per convenienza”

Genova. Il governatore dice che “per la campagna elettorale è un po’ presto”, però l‘inaugurazione del point elettorale con l’insegna “Cambiamo con Toti” in salita Salvatore Viale, a due passi da via XX Settembre, è di fatto la prima uscita ufficiale di Marco Bucci da candidato sindaco bis alle comunali di Genova nel 2022. All’apertura, tra palloncini blu-arancioni e immancabili cartelloni col volto del presidente, c’erano i vari assessori e consiglieri “arancioni”, genovesi e liguri, oltre al senatore Sandro Biasotti ormai lontano in tutto e per tutto dalla militanza in Forza Italia.

